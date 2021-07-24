В аэропорту Пулково 24 июля задержали еще семь рейсов

Сегодня, 24 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержали еще семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы, Симферополя, Калининграда, Новосибирска, Ларнаки и Сочи.

Первым задерживается рейс до Анапы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:55, однако время вылета сдвинули на 11:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Вылет перенесли с 11:05 на 12:05.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 12:45, но по факту ждать придется до 13:30. Вылет рейса до Новосибирска перенесли с 13:15 на 16:20.

Время вылета еще одного самолета в Симферополь отложили с 13:45 до 15:35. Самолет в Ларнаку улетит не в 14:30, а в 15:00. Рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 20:05.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в субботу утром задержали два авиарейса.