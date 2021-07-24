В Петербурге снизилось число госпитализацией из-за коронавируса

Зараженные пациенты стали попасть в больницы реже, чем раньше.

В Санкт-Петербурге на 20% снизилось количество госпитализаций пациентов, зараженных коронавирусом. Такова статистика за последнюю неделю. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Известно, что за неделю из-за инфекции госпитализировали 3,5 тысячи человек – это на 20% меньше, чем неделей ранее. На данный момент свободны 34% коронавирусных коек. К аппаратам ИВЛ подключены 236 пациентов. В связи с этим к плановой работе могут вернуться Мариинская больница и больница святителя Луки.

Отмечается, за последние сутки в больницу угодили 455 человек, а неделю ранее – 658. Это значит, что количество госпитализированных в сутки уменьшилось на 30%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав разрешил онкобольным прививаться «Спутником V». Если больному раком назначили хирургическую операцию, то вакцинироваться надо за 14 дней до вмешательства либо после выписки из стационара.