Туристы за прошлый год потратили в Петербурге 110 млрд рублей

В прошлом году туристы проводили в Петербурге в среднем от 3 до 7 дней. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

В прошлом году туристы проводили в Петербурге в среднем от 3 до 7 дней. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

В пандемийный 2020 год доходы туризма Петербурга резко сократились. Путешественники потратили в городе на Неве 109,7 млрд рублей, что в три раза меньше, чем в предыдущем году.

Глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал, что в начале 2021 года туризм в Петербурге начал набирать обороты, но трудности в отрасль по-прежнему испытывает. С проблемами, в первую очередь, столкнулись компании, работающие именно с иностранными туристами.

Чиновник напомнил, что петербургский морской порт пропускает уже вторую навигацию — в город не прибывают круизные суда с туристами. По его словам, для Северной столицы, которая является самым популярным у иностранцев направлением в России, это большое испытание.

Отметим, что в прошлом году туристы проводили в Петербурге в среднем от 3 до 7 дней. Средний чек за поездку держался на уровне 37,7 тысячи рублей, что на 3,6% больше, чем годом ранее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил, что Петербург — лидер программы туристического кэшбека.