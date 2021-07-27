Два дня подряд на Васильевском острове будут испытывать теплосети

Теплосети Васильевского острова будут испытывать в среду и четверг. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теплосети Васильевского острова будут испытывать в среду и четверг. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В Василеостровском районе в ближайшие два дня будут проводиться испытания теплосетей на плотность и прочность.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», теплосети Васильевского острова будут испытывать в среду и четверг, 28 и 29 июля.

В среду в зону работ войдут теплосети на улицах Детская, Камская, Донская, Весельная, Шевченко, Карташихина, Наличная, Опочинина, Гаванская, Косая, Кадетская, Кожевенная линии, проспекты: Большой, Средний, Малый, Среднегаванский, переулки Тучков, Волховский, Академический, Биржевой, набережные Университетская, Макарова, реки Смоленки, Шмидта и Шкиперский проток, а также с 1-й по 29-ю линии В.О.

В четверг будут испытывать трубы на улицах Наличная, Кораблестроителей, Мичманская, Капитанская, Вадима Шефнера, Нахимова, Железноводская, Уральская, Беринга, Шевченко, Остоумова, Карташихина, Гаванская, Челюскина, Опочинина, Парусная, проспекты Большой, Кима, Малый, проезды Адмиралтейский, Галерный, бульвары Вилькицкий, Александра Грина, переулки Одоевского, Каховского, Шкиперский проток, Морская набережная, Невская губа, Кожевенная линия, площадь Морской славы.

«Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой», — напомнили в «Теплосети».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что теплосети Фрунзенского района испытают на прочность 23 июля.