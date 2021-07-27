В аэропорту Пулково во вторник задержали пять рейсов

Во вторник, 27 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до острова Джерба в Тунисе, города Ош в Киргизии, Москвы, Белгорода.

Первым задерживается рейс до Джербы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:30, однако время вылета сдвинули на 15:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Оша: вылет перенесли с 15:10 на 16:30.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 16:00, но по факту ждать придется до 17:40. Вылет еще одного рейса до Москвы перенесли с 17:45 на 19:15.

Рейс до Белгорода задерживается с 20:20 до 1:55 следующего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.