Второй этап ремонта Мурманского шоссе начался досрочно

Второй этап ремонта Мурманского шоссе начался досрочно
Ремонт решили начать досрочно, чтобы избежать пробок следующим летом. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Под Петербургом начался второй этап ремонта Мурманского шоссе, который изначально планировали провести в 2022 году.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в рамках второго этапа будет отремонтирован участок Мурманского шоссе с 22-го по 39-й километр. Приступить ко второй стадии работ планировали в 2022 году, однако ремонт решили начать досрочно, чтобы избежать пробок следующим летом.

Во время второго этапа ремонта на 22-32 километрах будут поэтапно перекрывать одну из двух полос движения в каждом направлении. На свободной полосе водителям ограничат скорость до 50 км/ч. С пятницы до субботы и с воскресенья до понедельника ремонт будет приостанавливаться, чтобы снизить загруженность дороги на выходных.

На первом этапе дорожники отремонтировали участки от Синявино до Ладожского моста в сторону Петербурга, а также от КАД до Разметелево в обоих направлениях. Сейчас заканчивается ремонт деформационных швов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что многочасовые пробки на Мурманском шоссе утомили автомобилистов.

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