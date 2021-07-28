Жара до +42 градусов может стать нормой для Петербурга

Среднегодовая температура в России может увеличиться на 8-9 градусов, считает климатолог. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Среднегодовая температура в России может увеличиться на 8-9 градусов, считает климатолог. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Климатолог считает, что через несколько десятков лет для Петербурга станет привычной летняя температура до +42 градусов.

Замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, что участившиеся в последнее время природные катаклизмы по всему миру во вмногом случайны, ученые не смогут найти всех причин погодных аномалий.

Однако можно сказать, что ливни и наводнения в некоторой степени стали следствием повышения средней температуры за последние 30-40 лет почти на два градуса, заявил специалист в беседе с «Фонтанкой». По мнению Семенова, человек виноват в этом на 70-80%

Если антропогенное влияние на атмосферу и объемы выбросов парникового газа продолжат расти, то среднегодовая температура в России может увеличиться на 8-9 градусов, считает климатолог.

«Если мыслить с заделом хотя бы на 50–80 лет, то температура может повыситься на 8–9 градусов. В той же Москве или Петербурге волны жары будут уже достигать 40 градусов Цельсия и выше», – объяснил Семенов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что климатолог считает, что Петербург ждут новые смерчи и торнадо.