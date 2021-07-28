В аэропорту Пулково 28 июля задержали семь рейсов

Сегодня, 28 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Симферополя, турецкого Даламана, Ростова-на-Дону, Краснодара, Хабаровска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:20, однако время вылета сдвинули на 14:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Вылет перенесли с 13:45 на 16:35.

Также задерживают рейс до Даламана. Самолет должен был улететь в 15:00, но по факту ждать придется до 15:45. Вылет рейса до Ростова-на-Дону перенесли с 15:20 на 16:20.

Время вылета еще одного самолета в Москву отложили с 16:00 до 16:30. Самолет в Краснодар улетит не в 17:05, а в 17:50. Рейс до Хабаровска задерживается с 17:20 до 18:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.