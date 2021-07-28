Грозовая туча добралась до Петербурга

Грозовая туча добралась до Петербурга
В Петербурге началась гроза. Фото: скриншот "Яндекс.Погода"

В Северной столице начинается мощный ливень вместе с грозой. Осадки пришли в город с северо-запада.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Сейчас, судя по карте, ливни накрыли Курортный, Приморский и Выборгский районы. Кроме того, тучи с осадками зависли над центром и востоком города, а также над Стрельной и Кронштадтом. По всему городу уже слышны раскаты грома, но молнии пока стреляют только под Петербургом, в районе Колтушей.

Однако дождь не задержится в Петербурге надолго. По данным сервиса, тучи покинут город на Неве в течение получаса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 70 бригад Водоканала готовятся к мощным ливням в Петербурге. Во время сильного ливня сотрудники предприятия будут проверять водостоки возле остановок, станций метро, крупных перекрестков и автомобильных дорог.

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