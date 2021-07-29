На дамбе 30 июля пройдет техническое обслуживание

На дамбе 30 июля пройдет техническое обслуживание
На дамбе проведут техобслуживание. Фото: Дирекция КЗС

В пятницу, 30 июля, на комплексе защитных сооружений Петербурга от наводнений будут проводиться работы по техническому обслуживанию.

Как сообщает ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», специалисты будут проводить техобслуживание плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2.

С 9 до 18 часов будет закрыт затвор. За это время проверят работоспособность гидромеханического оборудования и электронных систем управления. Отмечается, что работы согласованы со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга».

Движение транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 перекрывать не будут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дамбе с 27 июля объявили о ремонтных работах. Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока

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