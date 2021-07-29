Петербуржцы засняли молнии, бившие в «Лахта центр» во время грозы

Во время ночной грозы жители Петербурга стали свидетелями впечатляющего и одновременно пугающего зрелища — в вершину «Лахта центра» били мощные молнии.

Петербуржцы поделились кадрами молний в Лахте в социальных сетях. Мощные молнии били прямо в верхушку самого высокого в Европе здания. Красочность и контрастность зрелищу придало затянутое грозовыми тучами небо.

Горожане также напомнили, опадание молний в башню — отнюдь не редкость, ведь на ней установлен громоотвод. При этом стихия не несет никакой опасности для здания и находящихся внутри людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты оперативно восстановили электроснабжение потребителей в районе Нового Петергофа после технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ.