Петербуржцы засняли молнии, бившие в «Лахта центр» во время грозы

Петербуржцы засняли молнии, бившие в &#171;Лахта центр&#187; во время грозы
Мощные молнии били прямо в верхушку. Фото: скриншот Instagram

Во время ночной грозы жители Петербурга стали свидетелями впечатляющего и одновременно пугающего зрелища — в вершину «Лахта центра» били мощные молнии.

Петербуржцы поделились кадрами молний в Лахте в социальных сетях. Мощные молнии били прямо в верхушку самого высокого в Европе здания. Красочность и контрастность зрелищу придало затянутое грозовыми тучами небо.

Горожане также напомнили, опадание молний в башню — отнюдь не редкость, ведь на ней установлен громоотвод. При этом стихия не несет никакой опасности для здания и находящихся внутри людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты оперативно восстановили электроснабжение потребителей в районе Нового Петергофа после технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ.

гроза лахта центр молнии новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Трава на набережной Карповки стоимостью 28 миллионов превратилась в сено
Трава на набережной Карповки стоимостью 28 миллионов превратилась в сено
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На трассе «Кола» не смогли разъехаться грузовик и легковушка
В Смольном не собираются ужесточать антиковидные ограничения
Мигрант, употребляющий наркотики, угнал у петербуржца машину из гаража
Что изменится в жизни россиян в августе
Иммунитет к коронавирусу есть у 65% населения Петербурга
Экс-зампреду Таврического банка Гаркуше продлили арест
Ни один военный не заболел COVID-19 после парада ВМФ
Бывшее бомбоубежище на Петроградской стороне превратят в бассейн