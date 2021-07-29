К началу учебного года в Петербурге откроют пять новых школ

К началу учебного года в Петербурге откроют пять новых школ
В новые школы пойдут 3803 ребенка. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге к 1 сентября планируется сдать в эксплуатацию пять новых школ. Образовательные учреждения появятся в Каменке, Парголово, а также в Курортном и Приморском районах.

Как сообщили в Смольном, две из планируемых к открытию школ построили на Шуваловском проспекте в районе Каменка. Одна из школ готова на 82%, а вторая — на 95%. Сейчас заканчивают финишную отделку помещений и благоустройство территорий.

В Курортном районе завершается реконструкция школы №434, расположенной на улице Мосина. Готовность здания составляет 70%. Осталось провести отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Новая школа в Приморском районе готова уже на 97%. Рабочие занимаются устройством фасада, вентиляции, чистовой отделкой и благоустройством.

В Парголово почти достроили школу в ЖК «Северная долина». На текущий момент здание готово на 80%. Идет монтаж внутренних инженерных систем, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Все пять школ создадут дополнительные 3803 места.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшее бомбоубежище на Петроградской стороне превратят в бассейн.

новости СПб строительство школы


 

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