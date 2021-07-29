Нового главу Фонда капремонта Петербурга выберут в течение недели

Нового главу Фонда капремонта Петербурга выберут в течение недели
В четверг с кандидатами на должность главы фонда провели устное собеседование. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Петербургский жилищный комитет объявит результаты конкурса на должность главы Фонда капитального ремонта в ближайшую неделю. Контракт с победителям заключат на 3 года.

Имя нового руководителя Фонда капремонта объявят на сайте жилищного комитета. В четверг прошел завершающий этап конкурса — с кандидатами на должность главы фонда провели устное собеседование. Об этом депутат Александр Ходосок сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Временно исполняющим обязанности гендиректора Фонда капремонта с июня прошлого года является Петрпетр Погребняк. По данным «Фонтанки», именно он получил высший балл по итогам собеседования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы задолжали Фонду капремонта 2,8 млрд рублей и сумма продолжает увеличиваться с каждым днем.

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