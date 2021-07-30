В Пулково утром 30 июля задержали два рейса

В пятницу утром, 30 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до города Фергана в Узбекистане и Москвы. Рейсы обслуживают авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа» соответственно».
Первым задерживается рейс до Ферганы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:15, однако время вылета сдвинули на 6:45.
Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 6:50, но по факту ждать придется до 7:20.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев. Попугаев отправил житель Киргизии в адрес частного лица из Московской области. Они прибыли в Россию через Петербург.