В Пулково утром 30 июля задержали два рейса

В Пулково утром 30 июля задержали два рейса
В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу утром, 30 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до города Фергана в Узбекистане и Москвы. Рейсы обслуживают авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа» соответственно».

Первым задерживается рейс до Ферганы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:15, однако время вылета сдвинули на 6:45.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 6:50, но по факту ждать придется до 7:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев. Попугаев отправил житель Киргизии в адрес частного лица из Московской области. Они прибыли в Россию через Петербург.

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