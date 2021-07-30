Четверо кубинцев через Сланцевский район собирались попасть в ЕС

Четверо кубинцев через Сланцевский район собирались попасть в ЕС
Кубинцев депортировали из России. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в городе Ивангорода сотрудники управления заметили транспортное средство, в салоне которого было четверо кубинцев. При этом за рулем был гражданин Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, пассажиры были подготовленные. У них с собой находились паспорта, телефоны, средства личной гигиены, теплые вещи.

Граждане республики Куба сначала приехали в Москву, затем отправились в Петербург. Непосредственно в Северной столице иностранцы думали, как им пробраться в Эстонскую Республику. Для незаконного пересечения границы они выбрали участок местности в Сланцевском районе.

Кубинцы объяснили, что хотели попасть в страны Европейского союза, чтобы отправиться на поиски лучших условий жизни.

После проведенного анализа выяснили, что двое иностранцев имеют нарушения в области миграционного законодательства. Поэтому Сланцевский городской суд привлек кубинцев к административной ответственности. С них взыскали штраф в размере 5000 рублей и озвучили решение о депортации из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в разных уголках России.

депортация кубинцы незаконное пересечение границы новости СПб


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четверо кубинцев через Сланцевский район собирались попасть в ЕС
Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве
СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой
«Нам хана»: хозяева не знают, что есть животным после запретов Россельхознадзора
В Спортшколе № 3 Калининского района крышки превращают в мебель
«В реанимации, в коме»: мальчик, тонувший вчера в Мойке, остался жив
Вдова убитого президента Гаити назвала предполагаемых организаторов преступления
«КИА» на Уральской влетела в забор