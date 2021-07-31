В Пулково 31 июля задержали четыре рейса

В субботу, 31 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до города Пафос на Кипре, Анапы, турецкого Даламана, Симферополя.

Первым задерживается рейс до Пафоса. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:35, однако время вылета сдвинули на 8:20.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 7:55, но по факту ждать придется до 8:20.

Вылет самолета в Даламан откладывается с 14:30 на 17:55. Самолет в Симферополь улетит не в 17:00, а в 17:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев. Попугаев отправил житель Киргизии в адрес частного лица из Московской области. Они прибыли в Россию через Петербург.