Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу в Петербурге ожидаются дожди и 22-градусная прохлада. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

За погоду в Северной столице будет отвечать тыловая, холодная часть циклона, расположившегося над Белым морем. Небо частично затянет облаками, которые принесут дожди. Кроме того, в некоторых районах могут пройти грозы.

Сегодня днем в городе прогнозируется до 20-22 градусов тепла. В Ленобласти разброс температур побольше — от 18 до 22 градусов. Это на пару градусов ниже нормы.

Порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду подует с запада. Атмосферное давление поднимется до 750 мм рт.ст, что ниже нормы.

«В Санкт-Петербурге в последующие три дня пройдут кратковременные дожди, днём +20…+23°», — спрогнозировал Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода.