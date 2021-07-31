Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота

Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота
Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу в Петербурге ожидаются дожди и 22-градусная прохлада. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

За погоду в Северной столице будет отвечать тыловая, холодная часть циклона, расположившегося над Белым морем. Небо частично затянет облаками, которые принесут дожди. Кроме того, в некоторых районах могут пройти грозы.

Сегодня днем в городе прогнозируется до 20-22 градусов тепла. В Ленобласти разброс температур побольше — от 18 до 22 градусов. Это на пару градусов ниже нормы.

Порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду подует с запада. Атмосферное давление поднимется до 750 мм рт.ст, что ниже нормы.

«В Санкт-Петербурге в последующие три дня пройдут кратковременные дожди, днём +20…+23°», — спрогнозировал Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в августе петербуржцев ждет теплая и дождливая погода.

новости СПб погода спб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве
Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота
Участников массовой драки на Большевиков отправили в СИЗО
В мире число случаев COVID-19 превысило 197 млн
Смертность в ДТП может снизиться после запуска беспилотных машин
Любителей «солнечных тату» предупредили о смертельной опасности
Ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%
Водителей с серьезными заболеваниями лишат прав автоматически