Заболевшие после вакцинации и реабилитация: COVID-19 в Петербурге 4 августа

Говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Петербурге пока рано. Даже после победы над пандемией Северную столицу ждет немало забот – тысячам горожан нужна реабилитация.

По последним данным, с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 534 461 горожанина. В последнее время каждые сутки фиксируют почти по две тысячи новых случаев.

До показателей августа прошлого года пока далеко. Если тогда в сутки госпитализировали по 200 человек, а сейчас – почти в два раза больше.

Ранее также стало известно о том, что около 600 петербуржцев с COVID-19 – в реанимации. Около 270 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На этом фоне городские власти не перестают призывать горожан прививаться от коронавируса. В последние дни темпы вакцинации падают. Победить же пандемию можно, только сформировав коллективный иммунитет.

Впрочем, прививка может защитить не всех. Есть случаи, когда петербуржцы заболевали, завершив вакцинацию. Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, инфекцию среди привитых подхватили около 2%. При этом Лисовец отметил, что уровень Петербурга не превышает среднероссийских показателей. По его словам, все вакцинированные переносят заболевание либо легко, либо вообще бессимптомно. Лисовец добавил, что слухи о том, будто больницы заполнены вакцинированными, не имеют ничего общего с действительностью.

В настоящее время в Северной столице развернуто более 8,3 тыс. коронавирусных коек в 12 городских и восьми федеральных медицинских учреждениях. Сейчас коечный фонд свободен на 46%.

При этом тысячам горожан требуется реабилитация. Пока восстановились после коронавируса только 18 тысяч горожан. Отвечающий за сферу здравоохранения вице-губернатор Олег Эргашев ранее пообещал, что объемы реабилитации будут меняться после того, как часть больниц смогут вернуться к штатной работе.