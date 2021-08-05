В выходные петербуржцев ждут проливные дожди

В выходные петербуржцев ждут проливные дожди
Ожидается ливень. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В грядущие субботу и воскресенье в Северную столицу вернутся ливни. За погоду будет отвечать новый циклон.

Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с «Комсомольской правдой». Ливни будут не такими сильными, как в начале этой недели. Тем не менее погоду в предстоящие выходные нельзя будет назвать комфортной.

При этом в пятницу, 6 августа, осадков можно не ждать. Погоду сформирует периферия циклона, надвигающегося со стороны Белоруссии. Днем будет облачно и не выше +20 градусов. А вот уже в выходные город окажется под влиянием циклона.

В субботу будет много дождей, а порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ливни ослабнут только ближе к обеду 8 августа. К этому моменту начнет проглядывать солнце, воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятница пройдет в Петербурге без осадков, но с сильным ветром.

выходные ливни новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В выходные петербуржцев ждут проливные дожди
ФМБА зарегистрировало созданную в Петербурге вакцину от гриппа
В Ленобласти учителей обязали сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября
Экс-начальник из Балтийской таможни пойдет под суд за коррупцию
Стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы
Приморский УПК заявил, что не причастен к работам на озере Высокинское
Расследованием дела о грабеже блокадника займется СК
Петербургского ученого, обвиняемого в госизмене, выписали из больницы