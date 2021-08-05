В выходные петербуржцев ждут проливные дожди

В грядущие субботу и воскресенье в Северную столицу вернутся ливни. За погоду будет отвечать новый циклон.

Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с «Комсомольской правдой». Ливни будут не такими сильными, как в начале этой недели. Тем не менее погоду в предстоящие выходные нельзя будет назвать комфортной.

При этом в пятницу, 6 августа, осадков можно не ждать. Погоду сформирует периферия циклона, надвигающегося со стороны Белоруссии. Днем будет облачно и не выше +20 градусов. А вот уже в выходные город окажется под влиянием циклона.

В субботу будет много дождей, а порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Ливни ослабнут только ближе к обеду 8 августа. К этому моменту начнет проглядывать солнце, воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятница пройдет в Петербурге без осадков, но с сильным ветром.