В аэропорту Пулково 6 августа задержали семь рейсов

Сегодня, 6 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Намангана (Узбекистан), Анапы, Хабаровска, Москвы и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00, однако время вылета сдвинули на 7:35. Далее с опозданием вылетит рейс до Намангана. Вылет перенесли с 6:15 на 7:35.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 11:00, но по факту ждать придется до 12:10. Вылет еще одного рейса до Калининграда перенесли с 12:45 на 14:45.

Время вылета самолета в Хабаровск отложили с 17:20 до 19:25. Самолет в Москву улетит не в 17:45, а в 19:45. Рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 20:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.