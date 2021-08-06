Петербуржцев в пятницу ждут плюс 22 градуса и ветер

В Северной столице в пятницу ожидается облачная и ветреная погода. Будет тепло и без осадков.

Как сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, за погоду в Петербурге 6 августа будет отвечать северо-восточная периферия активного циклонического вихря. Он принесет облака, но в городе обойдется без дождей, чего нельзя сказать о Ленобласти — там осадки ожидаются местами.

Воздух днем прогреется до 20-22 градусов тепла. В Ленобласти разброс температур побольше: от 18 до 23 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — добавил Леус.

По словам синоптика, в эти выходные в город на Неве вернутся дожди, а в понедельник будет жара до 27 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя закончится в Ленобласти теплом до +22 градусов.