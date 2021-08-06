Петербургские водители утром стоят в 2-балльных пробках

Петербургские водители утром стоят в 2-балльных пробках
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром пятницы в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, пробки оцениваются на два балла. К 9 утра они усилятся до трех баллов, а к полудню — до четырех.

Самая крупная пробка собралась на внешнем кольце КАД в районе Шушар, там ограничено движение из-за ремонта. Пробки собрались на Московском шоссе, проспекте Народного Ополчения, Витебском проспекте.

В центре водители толкаются на площади Восстания, Свердловской набережной и набережной Кутузова перед Троицким мостом, у Балтийского вокзала.

Кроме того, красным выделены участки на проспекте Непокоренных. Серьезный затор образовался на проспекте Энгельса рядом с улицей Николая Рубцова, где произошло ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 и 9 августа на дорогах Петербурга вводят новые ограничения.

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