Утренние пробки в Петербурге составили 3 балла

Утром в понедельник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на три балла. Дорожная ситуация останется стабильной как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка собралась на внутренней стороне КАД в районе Кудрово, движение тормозит авария в левом ряду. Еще одна наблюдается на внешней стороне КАД перед съездом на Софийскую, где введены ограничения из-за ремонта.

Помимо этого, заторы образовались на Лиговском путепроводе, Московском шоссе, у Старо-Калинкина моста. Водители толкаются на Красногвардейской площади, Свердловской набережной, у Финляндского вокзала.

Также движение затруднено на Троицком мосту, у метро «Черная речка», «Озерки»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.