В аэропорту Пулково 9 августа задержали восемь рейсов

Сегодня, 9 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали восемь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Навои (Узбекистан), Сочи, Анапы, Москвы, Калининграда, Иркутска, Еревана.Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Навои. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:15, однако время вылета сдвинули на 10:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Сочи. Вылет перенесли с 11:00 на 11:40.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 11:00, но по факту ждать придется до 13:00. Вылет рейса до Москвы перенесли с 12:20 на 12:40.

Время вылета самолета в Калининград отложили с 12:45 до 13:45. Самолет в Иркутск улетит не в 12:50, а в 17:00. Рейс до Еревана задерживается с 14:00 до 18:30. Еще один самолет до Сочи опаздывает с 16:35 до 17:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.