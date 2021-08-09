С улиц Петербурга за неделю собрали 1,4 тысячи кубов мусора

За прошлую неделю с петербургских магистралей собрали свыше 1,4 тысячи кубометров мусора и 1,7 тысячи тонн смета. Об этом сообщил комитет по благоустройству.

На мытье дорог и тротуаров с 2 по 8 августа использовали 34 тысячи кубометров воды и почти 240 литров специального шампуня. Ежедневно на уборку выходило около 460 единиц техники и 850 работников ручного труда.

В понедельник городские улицы убирают 478 машин и 892 человека. Зеленые зоны в порядок приводят еще 289 машин и 901 специалист. Садовники чистят дорожки, убирают мусор, приводят в порядок парковую мебель и заботятся о растениях.

Полив газонов и растений, который во время аномальной жары выполнялся ночью и утром, теперь производится днем. Усилия садовников и дождей не прошли даром — газоны восстановились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на полив петербургских газонов потратили 6 тысяч кубометров воды.