В Пулково утром 10 августа задержали три рейса

В Пулково утром 10 августа задержали три рейса
В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Во вторник утром, 10 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Иркутска, Новосибирска. Рейсы обслуживают, в том числе, авиакомпания «Уральские авиалинии».

Первым задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00, однако время вылета сдвинули на 6:35. Самолет в Иркутстк улетит не в 12:50, а в 15:40.

Также задерживают рейс до Новосибирска. Самолет должен был улететь в 13:15, но по факту ждать придется до 16:25.

Причины задержек не указываются. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

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