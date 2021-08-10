Пробки в Петербурге утром выросли до 3 баллов

Пробки в Петербурге утром выросли до 3 баллов
Пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром вторника в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:35, пробки оцениваются на 3 балла. Ситуация останется неизменной как минимум до 12 часов дня, после чего пробки вырастут до 4 баллов.

Самая крупная пробка собралась на внешнем кольце КАД в районе Шушар, где введены дорожные ограничения. Большие заторы также наблюдается на съезде с КАД на Шафировский проспект, перекрестке Индустриального проспекта и шоссе Революции, на Красногвардейской площади.

В центре сегодня стоит площадь Восстания, Садовая улица, Витебский проспект. Водители толкаются на Свердловской набережной, у Финляндского вокзала, на Светлановской площади, у метро «Озерки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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