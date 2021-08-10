Беглов почтил память Анатолия Собчака

Беглов почтил память Анатолия Собчака
Беглов почтил память Анатолия Собчака. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов почтил память первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 84 года.

Глава города почтил память Собчака и принял участие в церемонии возложения цветов на его могилу на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Беглов почтил память Анатолия Собчака. Фото: Смольный

Беглов вспомнил первого мэра города, как яркого политика, блестящего оратора и талантливого юриста. По словам губернатора, Собчак навсегда вошел в историю Петербурга. Его именем названа площадь на Васильевском острове, где ему же установлен памятник.

Собчак руководил Северной столицей с 1991 по 1996 год. При его участии Петербургу было возвращено историческое название. По его инициативе в городе на Неве провели первый Международный банковский конгресс, стали проводиться крупные культурные фестивали. Также благодаря ему в Петербурге запустили подсветку исторических объектов.

В 2010 году Анатолию Собчаку присвоили звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 84 года со дня рождения Собчака: на Никольском кладбище возложили цветы.

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