Кикшеринг-сервисы не согласны новыми ограничениями властей Петербурга

Кикшеринг-сервисы не согласны новыми ограничениями властей Петербурга
Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Петербургские операторы проката электросамокатов выступили против обсуждаемых Смольным ограничений в отношении парковки этих средств передвижения.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей кикшеринговых компаний.

Напомним, комитет по транспорту Петербурга обсуждает введение запрета на размещение электросамокатов около остановок общественного транспорта и метро, у входа в парки, а также на газонах.

Глава Whoosh Дмитрий Чуйко объяснил, его кикшеринг-сервис и так не использует free-floating модель, при которой человек может припарковать электросамокат где угодно. Транспорт можно оставить только на виртуальных парковках, которые занимают место равное самокату. Если самоката нет, то место не занято.

По мнению Чуйко, самокатам не нужна специальная инфраструктура для парковки — она лишь будет отнимать городское пространство.

В качестве альтернативы в Whoosh предлагают наносить разметку для парковки самокатов.

Сооснователь Urent Андрей Азаров считает, что для комфортного пользования электросамокатов требуется большое количество точек завершения аренды (парковок). Их ограничение ставит под угрозу развитие кикшеринга и распространение электросамокатов как транспорта для горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появятся правила для размещения пунктов электросамокатов.

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