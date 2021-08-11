В аэропорту Пулково в среду задержали 10 рейсов

В аэропорту Пулково в среду задержали 10 рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 11 августа, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются 10 авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иркутска, Новосибирска, Симферополя, Москвы, Хабаровска, Нижнего Новгорода,

Первым задерживается рейс до Иркутска. Пассажиры рассчитывали покинуть Северную столицу в 12:50, однако время вылета сдвинули на 16:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Новосибирска. Вылет перенесли с 13:15 на 14:15.

Также задерживают рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 13:45, но по факту ждать придется до 14:30.

Следующие четыре задержки — в Москву. Первый рейс перенесли с 14:10 на 16:15, второй — 14:15 до 14:54, третий — с 15:20 на 15:50, четвертый — 16:00 до 16:50.

Самолет в Хабаровск улетит в 17:40, вместо 17:20. Вылет самолет до Воронежа перенесли с 21:55 на 22:45. Кроме того, откладывается время вылета самолета до Нижнего Новгорода — с 21:55 до 1:15 следующего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково могут связать с Шушарами частной трамвайной линией.

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