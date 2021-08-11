Петербуржцы массово пожаловались в прокуратуру на шум от самолетов

Петербуржцы массово пожаловались в прокуратуру на шум от самолетов
Меньше чем за сутки с жалобами в прокуратуру обратились 89 местных жителей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Транспортная прокуратура организовала проверку после массовых жалоб жителей Петербурга на шум от самолетов.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство 10 августа запустило «горячую линию», которая касается вопросов шума, возникающего во время полета воздушных судов. Узнать мнение горожан решили после публикаций в СМИ о возможном превышении допустимого уровня шума от самолетов, пролетающих над жилыми домами в Красносельском и Кировском районах.

Меньше чем за сутки с жалобами в прокуратуру обратились 89 местных жителей. По итогам обращений надзорный орган решил провести проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут пожаловаться на шум от самолетов по «горячей линии». Звонить специалистам горожане смогут с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (911) 973-22-00.

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