Каждый третий ломбард в Петербурге прекратит работу

В 2022 году число оставшихся ломбардов может сократиться еще на треть. Фото: pixabay

В 2022 году число оставшихся ломбардов может сократиться еще на треть. Фото: pixabay

Треть действующих в Петербурге ломбардов не попали в обновленный реестр Центробанка. Теперь им придется прекратить работу.

Глава Национальной ассоциации ломбардов Пётр Слизкий рассказал в беседе с «Ведомостями», что по всему Северо-Западу процедуру допуска прошли лишь 162 ломбарда. В Северной столице в реестр попали 78 ломбардов.

Из трех тысяч ломбардов в России в обновленный реестр включили 2200. Те ломбарды, которые не вошли в заветный список, будут вынуждены покинуть рынок.

Для включения в реестр ломбарды должны самостоятельно подать документы в Банк России. При этом небольшим заведениям не всегда удается справиться с новыми законами и требованиями.

По мнению Слизкого, в 2022 году число оставшихся ломбардов может сократиться еще на треть. Он отметил, что ломбарды играют социальную роль, в них могут обратиться люди, которым отказали банки и МФО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы.