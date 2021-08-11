Каждый третий ломбард в Петербурге прекратит работу

Каждый третий ломбард в Петербурге прекратит работу
В 2022 году число оставшихся ломбардов может сократиться еще на треть. Фото: pixabay

Треть действующих в Петербурге ломбардов не попали в обновленный реестр Центробанка. Теперь им придется прекратить работу.

Глава Национальной ассоциации ломбардов Пётр Слизкий рассказал в беседе с «Ведомостями», что по всему Северо-Западу процедуру допуска прошли лишь 162 ломбарда. В Северной столице в реестр попали 78 ломбардов.

Из трех тысяч ломбардов в России в обновленный реестр включили 2200. Те ломбарды, которые не вошли в заветный список, будут вынуждены покинуть рынок.

Для включения в реестр ломбарды должны самостоятельно подать документы в Банк России. При этом небольшим заведениям не всегда удается справиться с новыми законами и требованиями.

По мнению Слизкого, в 2022 году число оставшихся ломбардов может сократиться еще на треть. Он отметил, что ломбарды играют социальную роль, в них могут обратиться люди, которым отказали банки и МФО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы.

ломбарды новости СПб центробанк


 

Новости партнеров
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Мужчина впал в кому на станции метро
Мужчина впал в кому на станции метро "Гостиный Двор"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Велосипедист устроил массовую аварию на Пограничника Гарькавого
В медцентре «Инфинити» идут обыски по делу о мошенничестве
Партия «Новые люди» зарегистрирована на выборах в парламент Петербурга
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» в четверг
Каждый третий ломбард в Петербурге прекратит работу
МКБ опубликовал заверенный ESG-отчет за 2020 год
Дудергофский канал в Петербурге очистили от водной растительности
Доклинические испытания «Спутника V» в виде капель завершены: ...