Территорию у Суздальских озер приведут в порядок к октябрю

Благоустройство территории вокруг Суздальских озер на севере Петербурга планируют завершить в октябре.

Как сообщили в Смольном, работы по благоустройству территории у Среднего и Нижнего Суздальских озер идет в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор Александр Беглов рассказал, что уже этой осенью у Суздальских озер появятся зоны для прогулок, активного отдыха, которые придутся по душе людям разного возраста.

Сейчас там идут земляные работы, проводится устройство дренажей, набивных покрытий, покрытий из декинга. Также рабочие строят волейбольную площадку.

Кроме того, на территории появятся спортивные площадки, детские игровые зоны. Будут проложены пешеходные дорожки, а также устроено освещение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оставили одни пеньки: как идет «благоустройство» двух дворов Выборгского района.