В Пулково задержали один авиарейс 12 августа

В петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс в Ургенч. Причины задержки не указываются.
Так, с опозданием отправился рейс F7 8830. Изначально самолет авиакомпании «Ай Флай» должен был подняться в небо в 00:25, но вылет перенесли на 1:00.
Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток аэропорта «Пулково» с начала 2021 года превысил 10 млн человек, что на 13% меньше допандемийного 2019 года.