В Пулково задержали один авиарейс 12 августа

В Пулково задержали один авиарейс 12 августа
В Пулково не обошлось без задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс в Ургенч. Причины задержки не указываются.

Так, с опозданием отправился рейс F7 8830. Изначально самолет авиакомпании «Ай Флай» должен был подняться в небо в 00:25, но вылет перенесли на 1:00.

Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиропоток аэропорта «Пулково» с начала 2021 года превысил 10 млн человек, что на 13% меньше допандемийного 2019 года.

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В Пулково задержали один авиарейс 12 августа
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