В Пулково вечером 13 августа задержали пять рейсов

Сегодня вечером, 13 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Архангельска, Москвы, города Ош в Киргизии, Калининграда, Новосибирска Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс до Архангельска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:25, однако время вылета сдвинули на 21:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 17:45 на 21:35.
Также задерживают рейс до Оша. Самолет должен был улететь в 19:25, но по факту ждать придется до 21:35. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 20:50 на 23:00.
Время вылета самолета в Новосибирск отложили с 23:00 до 0:15 следующего дня.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров.