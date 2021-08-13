В Пулково вечером 13 августа задержали пять рейсов

В Пулково вечером 13 августа задержали пять рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня вечером, 13 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Архангельска, Москвы, города Ош в Киргизии, Калининграда, Новосибирска Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Архангельска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:25, однако время вылета сдвинули на 21:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 17:45 на 21:35.

Также задерживают рейс до Оша. Самолет должен был улететь в 19:25, но по факту ждать придется до 21:35. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 20:50 на 23:00.

Время вылета самолета в Новосибирск отложили с 23:00 до 0:15 следующего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров.

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