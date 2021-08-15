Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 12 часов — пробки составят два балла, и останется неизменной как минимум до 14 часов.

Сейчас небольшие пробки есть на Московском шоссе у пересечения с Дунайским проспектом, на Ленинском проспекте, у метро «Обводный канал» и на площади Восстания.

Кроме того, затор наблюдается на набережной реки Карповки у Петропавловского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.