На севере Петербурга построят первую школу по закону ГЧП

На севере Петербурга построят первую школу по закону ГЧП
Школу передадут в собственность Петербурга. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Первая в Петербурге школа, построенная по закону о государственно-частном партнерстве (ГЧП), появится в Выборгском районе.

Городской комитет по инвестициям признал план реконструкции и строительства школу по закону ГПЧ, предложенные ООО «Образовательные проекты «ПИК», соответствующими законодательству.

Инвестор планирует провести реконструкцию и строительство школы на севере города. После школу передадут в собственность Петербурга, обучением школьников будет заниматься государственное бюджетное учреждение.

Проект соглашения должен пройти оценку сравнительного преимущества в профильных комитетах. Если будет получено положительное решение, то вопрос о заключении соглашения вынесут на рассмотрение Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 1 сентября в Петербурге введут в строй восемь новых школ.

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На севере Петербурга построят первую школу по закону ГЧП