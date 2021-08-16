На севере Петербурга построят первую школу по закону ГЧП

Первая в Петербурге школа, построенная по закону о государственно-частном партнерстве (ГЧП), появится в Выборгском районе.

Городской комитет по инвестициям признал план реконструкции и строительства школу по закону ГПЧ, предложенные ООО «Образовательные проекты «ПИК», соответствующими законодательству.

Инвестор планирует провести реконструкцию и строительство школы на севере города. После школу передадут в собственность Петербурга, обучением школьников будет заниматься государственное бюджетное учреждение.

Проект соглашения должен пройти оценку сравнительного преимущества в профильных комитетах. Если будет получено положительное решение, то вопрос о заключении соглашения вынесут на рассмотрение Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 1 сентября в Петербурге введут в строй восемь новых школ.