Глухарскую улицу продлят до Комендантского проспекта

Глухарскую улицу продлят до Комендантского проспекта
Глухарскую улицу продлят до Комендантского проспекта. Фото: google.maps

В Приморском районе планируется строительство продолжения Глухарской улицы, сообщили в Смольном.

Глухарскую улицу протянут от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта. Длина нового участка составит 308 метров. Продолжение улицы позволит улучшить транспортное сообщение в новостройках микрорайона Каменка.

Губернатор Александр Беглов поручил проработать вопрос строительства продолжения Глухарской за счет инвесторов. Он отметил, что Приморский район активно застраивается, жилым кварталам необходимо обеспечить хорошую транспортную доступность.

В городском правительстве напомнили, что в июне уже были утверждены проекты по продлению Плесецкой улицы, проспекта Авиаконструкторов и Планерной улицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги.

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