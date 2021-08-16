В Курортном и Пушкинском районах появятся три велодорожки

Две велодорожки построят в этом году, а еще одну - в следующем. Фото: pixabay

Две велодорожки построят в этом году, а еще одну - в следующем. Фото: pixabay

В Петербурге власти заключили контракты на проектирование трех велосипедных маршрутов в Курортном и Приморском районах.

Две велодорожки построят в этом году, а еще одну — в следующем. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Первую велодорожку разместят на Приморском шоссе от Музея-усадьбы И.Е. Репина «Пенаты» до дома №448. Маршрут будет пролегать вдоль побережья Финского залива. Протяженность дорожки составит 4,6 км. Ее построят в этом году

Велодорожка «Петербургское шоссе — бульвар Алексея Толстого» появится в Пушкинском районе до конца года. Протяженность — 2,5 км.

В 2022 году обустроят велодорожку на улице Школьной в Пушкине. Протяженность — 1 км.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая велодорожка на Большевиков появится к ноябрю. Где уже можно прокатиться в Петербурге.