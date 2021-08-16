Мясников заявил о пользе алкоголя в профилактике и лечении ковида

Мясников заявил о пользе алкоголя в профилактике и лечении ковида
Врач Александр Мясников уверен, что при злоупотреблении алкоголя у человека снижается иммунитет. Фото: pixabay

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников отметил, что в небольших дозах спиртное может быть эффективно против ковида.

Один-два глотка повышают очень многое. Это и антидепрессивный эффект, и уменьшение рисков заболеть болезнями сердца, и снижение смертности. Проецировать эту информацию на вирус нельзя, но нужно понимать, что малые дозы спиртного могут быть полезны при некоторых болезнях. Об этом сообщает НСН.

Доктор уверен, что при злоупотреблении алкоголя у человека снижается иммунитет, так у алкоголиков есть большой риск заразиться коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти России рассматривают новый законопроект Минздрава о повышении возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года. Правительство предлагает ввести эту норму на алкоголь с содержанием спирта выше 16,5%.

алкоголь иммунитет коронавирус мнение эксперта эффективность


 

Новости партнеров
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
Мясников заявил о пользе алкоголя в профилактике и лечении ковида
Петербуржцы с редкими заболеваниями получат от города специальное питание
Компания из Петербурга построит завод по переработке мусора под Новгородом
Россиян начали предупреждать об опасности болезни вейперов
В Госдуме предложили возвращать многодетным плату за обучение в вузе
Семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула
Путин поручил газифицировать первыми города проекта «Чистый воздух»