Мясников заявил о пользе алкоголя в профилактике и лечении ковида

Врач Александр Мясников уверен, что при злоупотреблении алкоголя у человека снижается иммунитет. Фото: pixabay

Врач Александр Мясников уверен, что при злоупотреблении алкоголя у человека снижается иммунитет. Фото: pixabay

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников отметил, что в небольших дозах спиртное может быть эффективно против ковида.

Один-два глотка повышают очень многое. Это и антидепрессивный эффект, и уменьшение рисков заболеть болезнями сердца, и снижение смертности. Проецировать эту информацию на вирус нельзя, но нужно понимать, что малые дозы спиртного могут быть полезны при некоторых болезнях. Об этом сообщает НСН.

Доктор уверен, что при злоупотреблении алкоголя у человека снижается иммунитет, так у алкоголиков есть большой риск заразиться коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти России рассматривают новый законопроект Минздрава о повышении возраста для продажи крепкого алкоголя до 21 года. Правительство предлагает ввести эту норму на алкоголь с содержанием спирта выше 16,5%.