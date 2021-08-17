МЧС: ветер в Петербурге усилится до опасных 24 метров в секунду

На Северную столицу надвигается шторм: скорость ветра вечером вторника может достичь 24 метров в секунду.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погодные условия начнут ухудшаться сегодня с 23 часов вечера. В городе подует сильный юго-западный ветер. Скорость его порывов достигнет 24 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» попытается не дать Петербургу утонуть во вторник. В связи с тем, что Гидрометцентр прогнозирует 17 августа с 21:00 до 23:00 сильные дожди и ливни, то на улицах Петербурга круглосуточно будут дежурить 24 аварийные бригады.