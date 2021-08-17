В аэропорту Пулково ночью 18 августа задержали три самолета

Ночью 18 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до турецкой Антальи, Сочи и Якутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Антальи. Пассажиры самолета авиакомпании Royal Flight airlines рассчитывали покинуть Петербург в 3:40, однако время вылета сдвинули на 4:30.

Также задерживают рейс до Сочи. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 5:45, но по факту ждать придется до 6:30.

Кроме того, из Северной столицы до сих пор не вылетел рейс до Якутска, который обслуживает авиакомпания «Якутия». Вылет был назначен на 14:20 вторника, но его отложили до 6:20 текущего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов обсудил с руководством ВТБ транспортную доступность Пулково.