В аэропорту Пулково ночью 18 августа задержали три самолета

В аэропорту Пулково ночью 18 августа задержали три самолета
Три самолета задержались в Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ночью 18 августа в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до турецкой Антальи, Сочи и Якутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Антальи. Пассажиры самолета авиакомпании Royal Flight airlines рассчитывали покинуть Петербург в 3:40, однако время вылета сдвинули на 4:30.

Также задерживают рейс до Сочи. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 5:45, но по факту ждать придется до 6:30.

Кроме того, из Северной столицы до сих пор не вылетел рейс до Якутска, который обслуживает авиакомпания «Якутия». Вылет был назначен на 14:20 вторника, но его отложили до 6:20 текущего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов обсудил с руководством ВТБ транспортную доступность Пулково.

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