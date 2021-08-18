К сентябрю в Петербурге откроются 15 новых детских садов

К сентябрю в Петербурге откроются 15 новых детских садов
К сентябрю откроются 15 новых детских садов. Фото: Правительство Ленобласти

Новые детские сады Петербурга готовятся ко Дню знаний. Дошкольников примут в 15 новых учреждениях по всему городу.

Об этом сегодня информирует пресс-служба городского правительства. Новые детские сады смогут принять 2205 воспитанников.

По словам губернатора Александра Беглова, развитие дошкольного образования является одной из первостепенных задач для Северной столицы.

В общей сложности в 2021 году открываются 26 детских садов на 3,8 тысячи мест. Три детских сада уже построены. Строительство еще восьми дошкольных учреждений завершат до конца текущего года.

В новом учебном году детские сады будут посещать более 293 тысяч воспитанников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в школах Петербурга сохранят смешанный формат обучения.

1 сентября новости СПб новые детские сады строительство


 

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