Петербург претендует на кредит в 25 млрд на развитие инфраструктуры

Город сейчас претендует на получение инвестиционных кредитов сверх квоты — 25 млрд рублей. Фото: сайт Смольного

Город сейчас претендует на получение инвестиционных кредитов сверх квоты — 25 млрд рублей. Фото: сайт Смольного

Губернатор Александр Беглов обсудил в аппарате правительства РФ привлечение инвестиционного кредита на 25 млрд рублей.

Смольный выразил готовность получить от федерального центра кредит по 3,5% на 15 лет. Петербургские власти намерены направить полученные деньги на реализацию срочных проектов по развитию инфраструктуры.

Среди прочего, в заявку Петербурга включат строительство Шкиперской развязки ЗСД и другие объекты, имеющие гарантированное внебюджетное финансирование.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, Северная столица сейчас претендует на получение инвестиционных кредитов сверх квоты — 25 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга.