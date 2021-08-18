В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета

В аэропорту Пулково в четверг задержали четыре самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 18 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Парижа, Краснодара, Хабаровска

Первым задерживается рейс до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:45, однако время вылета сдвинули на 15:25. Далее с опозданием вылетит рейс до Парижа: вылет перенесли с 15:30 на 16:10.

Также задерживают рейс до Краснодара. Самолет должен был улететь в 17:05, но по факту ждать придется до 17:50. Вылет рейса до Хабаровска перенесли с 17:20 на 18:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково ночью 18 августа задержали три самолета.

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