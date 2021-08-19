Девять человек тушили дом на Аннинском шоссе

В четверг, 19 августа, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 11:04. Пожар произошел на Аннинское шоссе (Торики), д. 27.
Полностью сгорел одноэтажный дом размером 5х6 метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 12:43. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на территории Северного завода полыхало одно из зданий. Оказалось, что в производственно-складском здании, на крыше, горел утеплитель на кровле на площади 20 квадратных метров.