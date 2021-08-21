Мурашко рассказал, кто чаще умирает от коронавируса

Мурашко рассказал, кто чаще умирает от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в структуре смертности среди пациентов с ковидом 85% — это люди старше 60 лет.

«Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85% — это лица старше 60 лет. Риск колоссальный», — цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 000 человек.

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