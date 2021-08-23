Велосипед и межсезонье. Кататься только летом или круглый год?

Лето подходит к концу, и в парках и на набережных становится всё меньше скейтеров, роллеров и велосипедистов. Велосипед многие привыкли считать летним видом развлечения. Но в нашем климате лето длится недолго, и убирать новый велосипед на хранение после двух месяцев катания становится обидно.

И это совсем не обязательно! Велосипед — универсальный вид транспорта, не зависящий от погоды. Например, руководитель петербургского движения «ВелоПитер» Илья Гуревич передвигается на двух колесах круглый год. А зимой даже прокладывает маршруты по застывшим рекам! Но и без экстремального вождения справиться с осенними реалиями сможет каждый.

Если вы уверены, что похолодание, а иногда и дожди — не помеха для велопрогулки, пора подготовиться к межсезонью. Чтобы не замерзнуть в седле, опытные велосипедисты советуют специальную экипировку и термобелье. Утепленные лосины отводят влагу и защищают от ветра, перчатки и физиологичные носки на дают замерзнуть кистям рук и ступням, куртка с капюшоном убережет от дождя.

Но всё это — советы для людей, нацеленных на долгие прогулки по несколько часов. Если в ваших планах короткие променады в парк на городском велосипеде, смело копируйте стиль англичан 19-го века. Удобные шерстяные бриджи, кожаные “автомобильные” перчатки, короткая клетчатая куртка и непромокаемый плащ в элегантном “бардачке” под седлом — и вот вы готовы кататься по парку как настоящий денди.

С одеждой всё ясно, осталось самое главное — подготовить сам велосипед. Многие предпочитают не надевать грязезащитные “крылья” на колеса — летом это действительно необязательная деталь. Но вот для поездки по лужам их необходимо установить. “Крылья” уберегают от дождевых и грязевых брызг не только вас, но и сам велосипед. Благодаря им грязь не попадает в труднодоступные участки и не забивается в тормоза.

Кстати, тормозной путь осенью увеличивается — к этому нужно быть готовым. Если же вы решили кататься до первых заморозков, следует озаботиться сменой резины. Летние шины не смогут обеспечить сцепление с обледенелым асфальтом. Обязательно смажьте все детали — современные смазки обладают водоотталкивающим эффектом.

В целом подготовка к осеннему сезону займет не больше одного дня. Ну и, конечно, никакие хлопоты не сравнятся с удовольствием от поездки по аллеям, одетым желтыми листьями, с корзинкой на руле, полной спелых яблок.