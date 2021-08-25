В аэропорту Пулково 25 августа задержали восемь рейсов

В аэропорту Пулково 25 августа задержали восемь рейсов
В Пулково задержали восемь авиарейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 25 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали восемь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Белграда, Симферополя, Йошкар-Олы, Москвы, Навои Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако время вылета сдвинули на 14:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Белграда. Вылет перенесли с 13:35 на 14:00.

Также задерживают рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 13:45, но по факту ждать придется до 15:05. Вылет еще одного рейса до Калининграда перенесли с 14:00 на 15:00.

Время вылета самолета в Йошкар-Олу отложили с 14:45 до 16:00. Рейс до Москвы задерживается с 16:00 до 16:35. Другой самолет до Москвы опаздывает с 17:45 до 18:40.

Рейс в Навои отложили с 20:40 до 9:35 следующего дня.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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