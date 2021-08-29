В аэропорту Пулково 29 августа задержали шесть рейсов

Сегодня, 29 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Калининграда, Москвы и Сочи.

Первым задерживается рейс до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:05, однако время вылета сдвинули на 12:00. Далее с опозданием вылетит другой рейс до Симферополя. Вылет перенесли с 12:00 на 18:00.

Также задерживают рейс до Калининграда. Самолет должен был улететь в 12:45, но по факту ждать придется до 15:40. Вылет еще одного рейса до Симферополя перенесли с 13:45 на 14:50.

Время вылета самолета в Москву отложили с 17:45 до 20:15. Самолет в Сочи улетит не в 19:10, а в 20:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов обсудил с руководством ВТБ транспортную доступность Пулково.